Руските Въздушно-космически сили получиха нова партида изтребители Су-35 след скок в производството , целящ да ускори разширяването на флота, пише военното издание Military Watch.

Последната доставка е шестата, за която е съобщено тази година, като предишни партиди са доставени през март, май, юни , август и септември. За да се постави това в перспектива, само четири партиди Су-35 са съобщени през 2024 г., като остава значителна вероятност за допълнителни доставки преди края на годината.

Обявяването на доставката съвпада с разполагането на Су-35 в Нанчан, Южен Китай, за демонстрация на техните усъвършенствани летателни характеристики. Су-35 продължава да играе централна роля в руската въздушна кампания в Украйна, като самолетът се доказа като изключително универсален и му бъдат възложени роли, вариращи от въздушен бой до потушаване на противовъздушната отбрана.

Държавната Обединена самолетостроителна корпорация съобщи, че новодоставените изтребители са проектирани да осигуряват въздушно превъзходство на големи разстояния и при всякакви метеорологични условия, като самолетите са разработени като силно подобрени производни на съветския Су-27 с подобрени възможности за въздушно превъзходство от „поколение 4+“.

Държавният отбранителен конгломерат „Ростех“ коментира: „Увеличихме темпото на доставките на съвременни бойни самолети за нуждите на Министерството на отбраната... Това важи и за Су-35С - в момента най-способният съвременен изтребител в света. Тези самолети са унищожили множество вражески въздушни цели и са оборудвани с усъвършенствани системи и оръжия за далечен обсег.“

Типът изтребител уникално интегрира три отделни радара за подобрена ситуационна осведоменост, включително вторични L-диапазонни радари в корените на крилата си, и има авионика, сравнима по своята сложност с ранните изтребители от пето поколение.

Увеличението на доставките на Су-35 за Въздушно-космическите сили е възможно въпреки безпрецедентния брой нови поръчки за износ , потвърдени за Су-35 през 2025 г., включително за Алжир, Етиопия и Иран. Макар че в момента се съобщава, че Иран е поръчал 48 изтребителя, а Етиопия само шест, очаква се и двете страни да направят значителни последващи поръчки в бъдеще за потенциално два до три пъти повече изтребители от вече закупените. Не се очаква Алжир да прави допълнителни поръчки, тъй като се готви да получи изтребители от пето поколение Су-57.

Безпрецедентният чуждестранен интерес и нарастващият натиск, на който се е изправила собствената отбрана на Русия от членовете на НАТО, се считат за основни фактори, повлияли на решението за разширяване на производството на Су-35. Смята се, че изтребител е отговорен за повече сваляния на самолети въздух-въздух от всеки друг боен самолет след Студената война и наскоро способността му за насочване на далечни разстояния се подобри значително с неотдавнашното интегриране на новата радарно насочвана ракета въздух-въздух Р-77М, което беше потвърдено през юли.