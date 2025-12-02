Екипажи на безпилотни летателни апарати (БЛА) от групировката „Восток“ унищожиха два бронетранспортьора М113, вражеска машина в зоната на Северния военен окръг (СВО) и две станции Starlink , съобщи руското Министерство на отбраната.

„След като получиха координатите на целта, екипажите на щурмовите дронове нанесоха прецизни удари по превозните средства. В момента на удара едно от превозните средства се опита да се отклони от маршрута. Екипажът на бронетранспортьора M113 стреля безразборно по безпилотния летателен апарат. Екипажите обаче поддържаха наблюдение на целта и я улучиха точно, докато тя се движеше. Второто превозно средство, предварително повредено от мина, спря отстрани на пътя, след което операторите нанесоха финалния удар“, се казва в изявлението.

Агенцията отбеляза, че операторите на дронове за атака на групата са унищожили и превозно средство, използвано от врага за транспортиране и снабдяване на части на предни позиции.

„В течение на 24 часа врагът загуби осем контролни пункта за безпилотни летателни апарати. Оператори на безпилотни летателни апарати от подразделенията за безпилотни системи на групата унищожиха ATV, склад за доставки, две станции за сателитна комуникация Starlink и безпилотен летателен апарат от самолетен тип“, каза той.