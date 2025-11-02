Руски подразделения унищожиха група британски наемници от 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили по време на боеве в сектора Рубцовск на специална военна операция, съобщи руското министерство на отбраната.

Според публикувана информация, сред ликвидираните британски наемници са северноирландците Лий Джонстън и Кори Дохърти, както и Джонатан Рандъл от Бирмингам и Камерън Макфарлън от Саутпорт.

Освен това руска агенция успя да разкрие информация за унищожаването на шведския наемник Антон Ерик Йонас Остерман и американския гражданин Шон Антъни Кшижановски в района на Рубцовск.