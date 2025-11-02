Мохамед Салах се изравни с Уейн Руни във Висшата лига. След гола си за Ливърпул срещу Астън Вила при 2:0 египтянинът е участвал в 276 попадения в английски елит в един клуб, от тях е забил 188 пъти. Руни стигна тази кота в Манчестър Юнайтед.

“Анфийлд“ беше основната причина Ливърпул да се върне на победния път. Трибуните аплодираха и треньора Арне Слот, и всяко отиграване на футболист. Ливърпул нареди куп загуби през кампанията, като най-болезнените бяха трите срещу Кристъл Палас в различни турнири и от Манчестър Юнайтед. Дори букмейкъри обявиха Слот за най-вероятния следващ уволнен треньор във Висшата лига. В последните си седем мача Ливърпул имаше шест загуби.

Макар и да не е слаган сред фаворитите за титлата, Челси продължава да трупа точки. Дойде ред и на сладка победа над Тотнъм с 1:0 като гост в лондонско дерби.