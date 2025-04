САЩ и Русия си размениха затворниците Ксения Карелина и Артур Петров

В четвъртък Русия освободи гражданин с двойно гражданство, задържан за дарение на благотворителна организация, предоставяща помощ на Украйна, в рамките на размяна със САЩ срещу германско-руски гражданин, обвинен в износ на чувствителна американска електроника за използване в руската армия, съобщава Reuters.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Ксения Карелина, която миналата година беше призната за виновна в държавна измяна от руски съд за това, че е дарила пари на базирана в САЩ благотворителна организация, предоставяща хуманитарна помощ на Украйна, е на път за дома.

Russia 🇷🇺 and the U.S. 🇺🇸 carried out a prisoner swap early Thursday in Abu Dhabi, UAE 🇦🇪 in a sign of continuing confidence building, as the two sides pursue a deal to end the war in Ukraine 🇺🇦



