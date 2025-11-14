САЩ обявиха началото на военна операция "Южно копие"

Срещу наркотерористите в Западното полукълбо

Министерството на войната на Съединените щати (преди известно като Министерство на отбраната) обяви началото на военната операция „Южно копие“ в Западното полукълбо. Това съобщи министърът на отбраната Пийт Хегсет в публикация в социалната мрежа X, предава The US Sun.

„Президентът Доналд Тръмп нареди действия и Министерството на отбраната ги изпълнява. Днес обявявам операция „Южно копие““, написа Хегсет.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Според Axios все още не е ясно дали Хегсет има предвид текущите операции на САЩ близо до Венецуела и в съседните региони, или става въпрос за нова, разширена мисия.

В публикацията си министърът уточни, че мисията се води от Съвместната оперативна група „Южно копие“ и SOUTHCOM (Южното командване на САЩ).

„Тази операция защитава родината ни, премахва нарко терористите от нашето полукълбо и защитава американците от наркотиците, които убиват нашите хора. Западното полукълбо е съседство на Америка и ние ще го защитаваме“, посочи Хегсет.

Журналисти попитаха дали операцията има одобрение от Конгреса, тъй като Конституцията на САЩ дава правомощия на президента да издава подобни заповеди само със съгласието на законодателния орган. Хегсет обаче не даде отговор на този въпрос.