Светият Синод благослови мобилно приложение

Църквата по-близо до младите българи

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП) официалният сайт на БПЦ представи мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква. Това съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.

Приложението е активно от 1 ноември - Денят на народните будители. В първата си версия то включва основни раздели като “Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет”, “Новини”, “Църковен календар”, “Кратък молитвеник”, “Жития на светиите” и “Видеогалерия”, представени в интуитивна и модерна среда.

Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.

В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата - “Църковен вестник”, и до издания на Синодално издателство.