МАЕ се финансира от страните членки

Световното търсене на петрол и газ може да нарасне до 2050 г., заяви Международната енергийна агенция (МАЕ), отклонявайки се от предишните си очаквания за бърз преход към по-чисти горива и прогнозирайки, че светът вероятно няма да успее да постигне климатичните си цели, съобщава Reuters.

Под управлението на Джо Байдън МАЕ прогнозира, че глобалното търсене на петрол ще достигне пика си през това десетилетие и заяви, че не са необходими повече инвестиции в петрол и газ, ако светът иска да постигне климатичните си цели.

Енергийният министър на Тръмп Крис Райт нарече прогнозите на МАЕ за пика на търсенето „безсмислени“. МАЕ се финансира от страните членки, като САЩ е най-големият донор. Анализите и данните й са в основата на енергийните политики на правителствата и компаниите по целия свят.

В годишния си доклад „World Energy Outlook“, публикуван в сряда, МАЕ прогнозира, че при сценарий с настоящите политики търсенето на петрол ще достигне 113 милиона барела на ден до средата на века, което е с около 13% повече от потреблението през 2024 г.