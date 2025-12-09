Украйна и европейски държави планират да използват полска компания в корупционна схема, включваща доставка на боеприпаси, съобщи пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване (СВР), цитирана от РИА Новости.

"Клептократичният режим в Киев и неговите съучастници сред влиятелни европейски чиновници и бизнесмени са измислили схема за кражба на парите на западните данъкоплатци. Тя включва доставка на артилерийски боеприпаси за украинските въоръжени сили на силно завишени цени чрез полската посредническа компания PHU LECHMAR в рамките на "Чешката инициатива за боеприпаси", се казва в изявлението.

Очаква се компанията да закупи боеприпаси от страните от Източна Европа и Глобалния юг на цена от приблизително 1000 долара за брой. След това боеприпасите ще бъдат преетикирани и продадени на Украйна като полски продукти на цена от 5000 долара за брой.

Според СВР, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и други западни страни, чиито финансови подкупи вече са взети предвид, ще платят за всичко това.

PHU LECHMAR е попадала в полезрението на обществеността преди това поради съмнения за операции, свързани с прехвърляне на средства в чужбина за украинските сили за сигурност.

"Услугите на тази фирма многократно са били търсени от лица, свързани с бившия ръководител на офиса на киевския режим Андрий Йермак и други представители на корупционния кръг Миндич-Зеленски . Дори насред нашумял корупционен скандал, украински бизнесмени, уверени в безнаказаността си, не се поколебаха да се обърнат към компрометиран полски посредник", отбелязаха още от службата.

От руската Служба за външно разузнаване подчертаха, че проектът за мирен план на президента на САЩ е бил отхвърлен от близкия кръг на Зеленски, който се опасява, че разрешаването на конфликта ще унищожи престъпните схеми, които са създали, за да печелят от войната.