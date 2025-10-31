СГС отхвърли жалбите срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК

Автор: Труд
Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.
Решението е на първа инстанция.
Припомняме, че драмата за председател на БОК продължава вече повече 7 месеца.
На Общото събрание Весела Лечева свали дългогодишния председател Стефка Костадинова, която беше на поста 20 години.
Костадинова обаче не призна избора на Лечева и дори не допускаше нея и екипа и до сградата на БОК.
Скандалът стигна и до МОК, който призна Лечева и заяви, че ако не бъде решен проблемът България ще бъде без флаг на Зимните олимпийски игри.