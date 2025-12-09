Силвестър Сталоун - С медал от Тръмп

Екшън тиранозавърът Силвестър Сталоун получи медал за цялостно творчество от американския президент и свой дългогодишен приятел Доналд Тръмп на официална церемония по връчване на наградите на центъра “Кенеди”. Тръмп се прояви като водещ на шоуто и в негов стил каза, че Сталоун и останалите почетени по време на вечерта артисти са били гледани от “милиарди и милиарди хора”. А самият Сталоун сподели, че се чувства като “в окото на урагана”.

Още преди изборите за президент миналата година Силвестър Сталоун все по-често се отбиваше в имението на Доналд Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида. Той не се пречупи и не се подчини на режима на Демократическата партия, както го стори другата екшън легенда - Арнолд Шварценегер. Наскоро Сталоун сравни Тръмп с Джордж Вашингтон по време на официално събитие след историческата изборна победа на милиардера.

Извън политическите си изяви 79-годишният Сталоун развива хобито си да рисува и преди дни продаде свое платно за близо половин милион долара. В професионален план един от императорите на екшън киното се завръща към един от най-големите си успехи с планирано продължение на планинското зрелище от 90-те “Катерачът”.

А посещенията в Мар-а-Лаго не са случайни. Слай сподели, че ще се премести от Калифорния във Флорида и така стана поредната голяма звезда, която прави това знаково вече преселване. Сталоун беше един от символите на “Златния щат”, претърпял тежка трансформация след години на радикални прогресистки и либерални политики. Престъпността, високите данъци и кризата с бездомните е основен мотив за богатите и известните калифорнийци да поглеждат към Флорида.

Сталоун съобщи новината в своето семейно риалити и потвърди, че жена му Дженифър също много държи на преместването. В поредицата, която се радва на растяща популярност той разказа и за бруталните си контузии по време на снимките на първия филм от поредицата “Непобедимите” преди 14 години. След осем операции на гръбнака и огромни проблеми с врата, Слай се обърна към всички с думите: “Не правете каскади сами!” Преди време Сталоун обяви, че ще се оттегли от следващите продължения на “Непобедимите” и ще ги остави в ръцете на своя колега Джейсън Стейтъм.

Роденият в Манхатън мускулест мъжкар с италиански произход продължава да се занимава с множество проекти като продуцент, сценарист, режисьор и актьор. Извън киното, легендарният алфа-мъжкар от “Роки” и “Рамбо” усети жегата на феминистките кампании #MeToo и #Time’sUp с претоплени обвинения отпреди десетилетия, но успя да оцелее след опита на истерични активисти да го “отменят”.

Вече над 45 години Сталоун е сред най-разпознаваемите лица на планетата, но неговият старт в шоубизнеса е особено интересен и пикантен. Преди да прекрачи прага на голямото кино, той се пробва в софт порно индустрията с роля в палавата секс комедия “The Party at Kitty and Stud’s”. Евтината еротика е преименувана на “The Italian Stallion” след като Слай постига световен успех и признание с боксовата драма “Роки” през 1976-а година. Така един от първите му прякори става “Италианският жребец”.

През 80-те и 90-те той се утвърждава като една от най-големите звезди на планетата и участва в двете си иконични поредици - “Роки” и “Рамбо”. Той помпа релефните мускули на своята слава с още жанрови класики като “Кобра”, “Танго и Кеш”, “На върха”, “Катерачът”, “Разрушителят”, “Специалистът”, “Атентатори” и “Съдия Дред”. Сталоун показа и емоционален диапазон извън мъжкарските стереотипи в полицейската драма от края на 90-те “Копланд”.

Завърна се ударно с “Непобедимите” и “Крийд”

Залезът на кариерата на Сталоун в началото на новия век съвпадна с естествената смърт на класическия екшън. Големият конкурент на Сталоун - Арнолд Шварценегер, се преориентира към политиката и завоюва два мандата като губернатор на тогава все още „Златния щат” Калифорния. А Силвестър Сталоун се спусна надолу по склона на серия от горчиви провали. Но после отново се изкачи до върха с проекти като „Крийд”, „Непобедимите”, новите продължение на „Роки” и „Рамбо” и доказа, че има защо да е едно от най-ярките олицетворения на Американската мечта.

Слай е победител от Ню Йорк като мен

Винаги съм харесвал Слай, той е победител. И той е корав нюйоркчанин като мен. Много се радвам на неговия успех, „Роки” и „Рамбо” са филми, които улавят силния и несломим американски дух и показват защо Америка е била велика и трябва отново да бъде велика!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Годините с него са най-хубавите в живота ми

Годините, които прекарвам с него са най-хубавата част от живота ми. Слай е невероятен баща за нашите дъщери - винаги им е бил пример за това как един мъж трябва да се държи, успя да възпита в тях дисциплина и самочувствие. На екрана той е екшън герой, но у дома се допитва до моето мнение, винаги усещам неговото уважение.

Съпругата му Дженифър Флавин

Критичен е към гаджетата ми

Баща ми е много ангажиран с личния им живот в сравнение с повечето бащи, често дава съвети на мен и на сестрите ми как да скъсаме с гаджетата си. Не хареса още първия ми приятел, защото не го поздравил като мъж. Сега всеки път, когато водя мъж вкъщи, му казвам пред вратата "Моля те, стисни здраво ръката на баща ми, защото поради някаква причина той ще те тества още там.

Дъщеря му Систин Сталоун