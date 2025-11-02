Синер отново на върха на ранглистата след титла на Мастърса в Париж

Италианецът Яник Синер спечели първа титла в кариерата си на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" на твърди кортове във френската столица Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Успехът му е с още по-голямо значение, тъй като в понеделник той ще се завърне на върха в световната ранглиста на АТП.

На финала 24-годишният Синер победи Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 6:4, 7:6(4) за близо два часа и завоюва пети трофей от "Мастърс 1000".

Италианецът започна двубоя с пробив, който му осигури спечелването на първия сет, а във втората част той поведе с 5:2 в тайбрека и след 7:4 затвори двубоя.

С безупречното си представяне в Париж италианецът стана първият тенисист спечелил титла на това ниво без да загуби сет, откакто Карлос Алкарас го постигна в Индиън Уелс през 2023-а, като същевременно удължи серията си от победи на закрито до 26 мача. Освен че си осигури завръщанена първо място в света в понеделник, Синер продължава надпреварата за първото място в АТП за края на годината. Сега той изостава от Алкарас само с 1050 точки в PIF ATP Live Race To Turin, което гарантира, че битката им ще бъде решена на Финалите на АТП където италианецът е шампион от миналата година.

Оже-Алиасим игра на втори финал от "Мастърс 1000", което значително увеличи шансовете му за класиране на финалите. Канадецът се изкачи до осмо място в Live Race, водейки от 160 точки пред Лоренцо Музети, и ще се опита да си осигури мястото по време на турнира в Мец следващата седмица.