Сиярто: Унгария от самото начало е за мирно уреждане на конфликта в Украйна

Унгария от самото начало е за мирно уреждане на конфликта в Украйна и ако Володимир Зеленски беше направил същото, конфликтът вече щеше да е спрян. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто.
„Унгария се застъпва за прекратяване на огъня и мирни преговори вече 3,5 години. Украйна би била по-добре, ако Володимир Зеленски направи същото. Стотици хиляди животи можеха да бъдат спасени и милиони нямаше да се налага да напускат домовете си“, написа Сиярто в социалната мрежа X, отговаряйки на упреците на Киев, че Будапеща не е подкрепила общото изявление на страните от ЕС в навечерието на руско-американската среща на върха.
Зеленски упрекна Унгария, че е единствената държава членка на ЕС, която не подкрепя декларацията на ЕС за Украйна преди срещата на руския и американския президент, насрочена за 15 август в Аляска.