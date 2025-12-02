Спират ТИР-ове по магистралите по празниците

Целта е да се улесни трафика

Ограничения ще има за камиони над 12 тона

Около Коледните и Новогодишни празници, в определени дни и часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите “Тракия”, “Струма” - по цялата им дължина, и на магистрала “Хемус” в участъка от София до пътен възел “Дерманци” в областите София и Ловеч, съобщиха от АПИ.

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път.

Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 23 и 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14:00 и 20:00 часа, като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година - 4 януари 2026 г., забраната за движение на камиони над 12 тона ще е между 12:00 и 20:00 часа и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите “Хемус” и “Струма” забраната не обхваща камиони над 12 тона, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На “Тракия” в участъка от пътен възел “Ихтиман” /при 34-и км/ до пътен възел “Вакарел” /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за камиони с опасни товари.