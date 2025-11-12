Спортният министър Иван Пешев: Направили сме каквото можем за Карлос Насар

Държавата е направила всичко, което е по силите й, за да обезпечи нуждите и подготовката на Карлос Насар, обяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Феноменът в щангите, който и тази година триумфира със световна и европейска титла, така няма подписан договор с БФВТ заради различия с председателя Стефан Ботев.

„Карлос Насар се финансира самостоятелно през спонсори, но и държавата тук мога да почертавя дебело, че е изпълнила своя ангажимент и само това, че той не е подписал своя договор, не му позволява да си вземе близо половин милион лева средства, които са осигурени от държавата за 2025 година, за неговата подготовка, възнаграждения, стимули, бонуси за всички титли, които са печелени през годината“, заяви Пешев пред БНТ. Според него съдебният казус с БОК няма да попречи на българското участие на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

„Проблемите са сериозни, искам да призова съда и вярвам в неговата безпристрастност в случая, максимално бързо да ги разгледа – добави министърът. - Има решение вече по едно от делата. Не вярвам, че това би се отразило на нашето участие на зимните олимпийски игри. Що се отнася до подготовката, държавата е на място, осигурени са всички средства за нашите състезатели. Към днешна дата имаме 18 квоти и се надявам да ги увеличим в оставащите месеци“.