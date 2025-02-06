Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
05.30 НХЛ, „Лос Анджелис“ - „Монреал“ МАХ Спорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, първи етап, жени Евроспорт 2
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.00 „Болуспор“ - „Галатасарай“ МАХ Спорт 3
16.30 Колоездене: Обиколка на Валенсия, втори етап, мъже Евроспорт 2
18.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Аспен, биг еър Евроспорт 1
19.00 Борба, ранкинг-серии на световната федерация БНТ 3
19.30 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Реал“ МАХ Спорт 2
19.45 „Гьозтепе“ - „Газиантеп“ МАХ Спорт 4
20.30 „Реал Сосиедад“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 3
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Анадолу Ефес“ МАХ Спорт 2
21.50 Сноуборд: Световна купа в Аспен, биг еър, мъже и жени Евроспорт 1
22.00 „Ливърпул“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2
22.00 „Бъртън“ - „Блекпул“ Нова спорт
22.30 „Валенсия“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
23.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, първи ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, „Филаделфия“ - „Вашингтон“ МАХ Спорт 1
02.30 НБА, „Бостън“ - „Далас“ Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2