Спорт по телевизията

10.00 „Сидни“ - „Банкок“ Нова спорт
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, спускане за комбинация, мъже Евроспорт 1
12.00 „Йокохама“ - „Шанхай“ Нова спорт
12.00 „Буринам“ - „Улсан“ Диема спорт 3
14.00 „Нам Дим“ - „Санфрече“ Нова спорт
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Заалбах Хинтерглем, слалом за комбинация, мъже Евроспорт 1
14.30 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
15.15 Биатлон: Световен шампионат в Ленцерхайде, смесена щафета Евроспорт 1
16.00 „Ал Вехдат“ - „Шабаб“ Нова спорт
17.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1
18.00 „Ал Уакра“ - „Ал Таавон“ Нова спорт
19.00 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
19.30 Волейбол, „Левски“ - „Дея“ МАХ Спорт 2
19.45 „Брюж“ - „Аталанта“ Би Ти Ви Екшън
19.45 Колоездене на писта: Европейско първенство в Золдер, първи ден Евроспорт 2
20.00 Волейбол, „Люнебург“ - „Берлин Волейс“ МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол, „Сен Назер“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Уелс оупън, втори кръг Евроспорт 1
22.00 „Селтик“ - „Байерн“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Фейенорд“ - „Милан“ Ринг
22.00 „Евертън“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
22.00 „Шефийлд Юнайтед“ - „Мидълзбро“ Диема спорт 3
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнирв Делрей бийч МАХ Спорт 1
03.00 Хокей на лед, Канада – Швеция МА Х Спорт 3