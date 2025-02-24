Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1

10.00 Топ Ранк, боксово събитие Диема спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1

17.30 „Септември“ - „Крумовград“ Диема спорт

19.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, Израел – Словения Нова спорт

21.00 Баскетбол, Сърбия – Грузия Диема спорт 3

21.45 „Рома“ - „Монца“ МАХ Спорт 3

22.00 „Севиля“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4

22.00 „Шефийлд Юнайтед“ - „Лийдс“ Диема спорт 2

22.10 Баскетбол, Франция – Босна и Херцеговина Диема спорт

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

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