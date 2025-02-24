Спорт по телевизията

Автор: Труд
08.00 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
10.00 Топ Ранк, боксово събитие Диема спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
17.30 „Септември“ - „Крумовград“ Диема спорт
19.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, Израел – Словения Нова спорт
21.00 Баскетбол, Сърбия – Грузия Диема спорт 3
21.45 „Рома“ - „Монца“ МАХ Спорт 3
22.00 „Севиля“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
22.00 „Шефийлд Юнайтед“ - „Лийдс“ Диема спорт 2
22.10 Баскетбол, Франция – Босна и Херцеговина Диема спорт
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
Подкаст с Виктор Блъсков: Неизбрани чужденци диктуват на български медии - Соня Момчилова