Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

11.00 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

13.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, четвъртфинал Евроспорт 2

15.00 „Касъмпаша“ - „Гьозтепе“ МАХ Спорт 3

15.00 „Газиантепспор“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 4

15.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, 5 км, жени Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, втори етап, мъже Евроспорт 2

17.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1

18.00 „Лудогорец“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

19.00 Волейбол, „Олимпиакос“ - „Сен Назер“ МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Жалгирис“ МАХ Спорт 3

21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, първи ден Евроспорт 2

21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени, квалификация Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, „Париж“ - „Байерн“ МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, „Олимпия Милано“ - „Монако“ МАХ Спорт 4

21.45 Баскетбол, „Барселона“ - „Реал“ МАХ Спорт 2

22.00 „Уест Хем“ - „Лестър“ Диема спорт 2

22.00 „Бароу“ - „Карлайл“ Нова спорт

02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

02.30 НХЛ, „Флорида“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 3

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