Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
11.00 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
13.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, четвъртфинал Евроспорт 2
15.00 „Касъмпаша“ - „Гьозтепе“ МАХ Спорт 3
15.00 „Газиантепспор“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 4
15.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, 5 км, жени Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1
18.00 „Лудогорец“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
19.00 Волейбол, „Олимпиакос“ - „Сен Назер“ МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Жалгирис“ МАХ Спорт 3
21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, първи ден Евроспорт 2
21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени, квалификация Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, „Париж“ - „Байерн“ МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Олимпия Милано“ - „Монако“ МАХ Спорт 4
21.45 Баскетбол, „Барселона“ - „Реал“ МАХ Спорт 2
22.00 „Уест Хем“ - „Лестър“ Диема спорт 2
22.00 „Бароу“ - „Карлайл“ Нова спорт
02.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
02.30 НХЛ, „Флорида“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 3
Подкаст с Виктор Блъсков