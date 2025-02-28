Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал Евроспорт 1
09.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Гудаури, ски крос Евроспорт 2
11.00 Фрийстайл ски: Световна купа в Гудаури, ски бабуни Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, спускане, жени Евроспорт 1
12.30 Автомобилизъм: 1812 км на Катар, Световен шампионат за издръжливост Евроспорт 2
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
13.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, отборно, малка шанца Евроспорт 1
14.45 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1
15.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, трети етап, мъже Евроспорт 2
16.50 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, щафета, двойки Евроспорт 1
17.30 „Ловеч“ - „Монтана“ Диема спорт
18.30 Автомобилизъм: 1812 км на Катар, Световен шампионат за издръжливост Евроспорт 2
19.30 „Шалке“ - „Пройстен“ Нова спорт
19.30 „Фортуна“ - „Гройтер Фюрт“ Диема спорт 3
19.30 Волейбол, „Хебър“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, „Болоня“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 1
21.30 „Щутгарт“ - „Байерн“ Диема спорт 3
21.45 Мач от Серия А МАХ Спорт 3
21.45 „Монако“ - „Реймс“ Диема спорт
22.00 „Валядолид“ - „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
22.00 „Астън Вила“ - „Кардиф“ Диема спорт 2
22.00 „Шефийлд Уензди“ - „Съндърланд“ Нова спорт
23.30 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, втори ден Евроспорт 2
00.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
Подкаст с Виктор Блъсков