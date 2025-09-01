Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

13.00 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

13.30 Баскетбол, Швеция – Черна гора Нова спорт

14.45 Баскетбол, Естония – Турция Диема спорт 2

16.30 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

16.30 Баскетбол, Германия – Великобритания Нова спорт

17.30 Марек – Миньор Диема спорт

18.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

18.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

20.30 Уеска – Ейбар МАХ Спорт 2

20.30 Баскетбол, Финландия – Литва Нова спорт

21.15 Баскетбол, Сърбия – Чехия Диема спорт 3

