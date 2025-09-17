Спорт по телевизията

08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1
08.30 Волейбол, България – Чили МАХ Спорт 2
12.30 Волейбол, САЩ – Куба МАХ Спорт 2
13.00 Улсан – Чнгду Диема спорт 3
13.00 Волейбол, Полша – Нидерландия МАХ Спорт 4
13.00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3
14.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3
15.15 Шанхай Порт – Висел Диема спорт 3
16.00 Волейбол, Словения – Германия МАХ Спорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, първи етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
16.45 Аркадаг – Анджинан Нова спорт
18.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Ал Ахли – Ал Халидия Нова спорт
19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3
19.45 Олимпиакос – Пафос Би Ти Ви Екшън
19.45 Славия – Бодо Глимт Ринг
21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.15 Ал Насър – Истиклол Нова спорт
22.00 Ливърпул – Атлетико Би Ти Ви Екшън
22.00 Байерн – Челси Ринг
22.00 Суонси – Нотингам Диема спорт 2
01.00 Боливар – Атлетико Минейро МАХ Спорт 4
03.30 Ривър Плейт – Палмейрас МАХ Спорт 4