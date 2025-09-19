Спорт по телевизията

08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3
09.00 Порше Карера Къп, първо състезание на Гран при на АзербайданДиема спорт 3
11.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3
11.30 Формула 1, първа тренировка на Гран при на Азербайдан Диема спорт 3
13.30 Формула 2, квалификация за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап, мъже Евроспорт 2
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Формула 1, квалификаия за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, трети етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
17.00 Конен спорт, Купа на България Нова спорт
17.45 Монтана – Спартак Диема спорт
18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 2
19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3
19.00 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 2
19.30 Кайзерслаутерн – Пройсен Мюнстер Диема спорт 3
19.30 Арминия – Гройтер Фюрт Нова спорт
20.30 Левски – Лудогорец Диема спорт
20.45 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 Ал Ахли – Ал Хилал МАХ Спорт 2
21.30 Щутгарт – Санкт Паули Диема спорлн 3
21.45 Лече – Каляри МАХ Спорт 3
22.00 Мач от Примера дивисион МАХ Спорт 4
22.15 Рио Аве – Порто Ринг
22.00 Мидълзбро – Уест Бромич Диема спорт 2
23.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско Евроспорт 2