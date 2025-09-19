Спорт по телевизията

08.00 Тенис, турнир в Чънду МАХ Спорт 1

08.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3

09.00 Порше Карера Къп, първо състезание на Гран при на АзербайданДиема спорт 3

11.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3

11.30 Формула 1, първа тренировка на Гран при на Азербайдан Диема спорт 3

13.30 Формула 2, квалификация за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап, мъже Евроспорт 2

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.00 Формула 1, квалификаия за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, трети етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

17.00 Конен спорт, Купа на България Нова спорт

17.45 Монтана – Спартак Диема спорт

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 2

19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3

19.00 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 2

19.30 Кайзерслаутерн – Пройсен Мюнстер Диема спорт 3

19.30 Арминия – Гройтер Фюрт Нова спорт

20.30 Левски – Лудогорец Диема спорт

20.45 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

21.00 Ал Ахли – Ал Хилал МАХ Спорт 2

21.30 Щутгарт – Санкт Паули Диема спорлн 3

21.45 Лече – Каляри МАХ Спорт 3

22.00 Мач от Примера дивисион МАХ Спорт 4

22.15 Рио Аве – Порто Ринг

22.00 Мидълзбро – Уест Бромич Диема спорт 2

23.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско Евроспорт 2