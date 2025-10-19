Спорт по телевизията

06.00 Мото GP, Гран при на Австралия МАХ Спорт 1
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам Евроспорт 1
11.00 Рали, световен шампионат, състезание в Централна Европа МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Алмати, финал МАХ Спорт 1
13.00 Баскетбол, Ховентуд – Билбао Нова спорт
13.30 Комо – Ювентус МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Реал – Бургос Диема спорт 2
14.00 Дънди – Селтик Ринг
14.00 Рали, световен шампионат, състезание в Централна Европа МАХ Спорт 2
14.30 Елверсберг – Гройтер Фюрт Диема спорт 3
14.35 Колоездене: Обиколка на Холандия, пети етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Добруджа – ЦСКА Диема спорт
15.00 Елче – Атлетик МАХ Спорт 4
16.00 Каляри – Болоня МАХ Спорт 3
16.00 Тотнъм – Астън Вила Диема спорт 2
16.00 Ланс – Париж Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Стокхолм, финал МАХ Спорт 1
16.30 Фрайбург – Айнтрахт Диема спорт 3
17.00 Колоездене: Венетиа класик, мъже Евроспорт 1
17.15 Селта – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
17.30 Черно море – Левски Диема спорт
17.45 Хераклес – Фейенорд Ринг
18.30 Ливърпул – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
18.30 Санкт Паули – Хофенхайм Нова спорт
18,30 Тенис, турнир в Брюксел, финал МАХ Спорт 1
19.00 Аталанта – Лацио МАХ Спорт 3
19.30 Леванте – Райо Валекано МАХ Спорт 4
19.30 Арис – Панатинайкос Диема спорт 3
19.30 Волейбол, финал за Суперкупата МАХ Спорт 2
20.00 Локомотив (Сф) – ЦСКА 1948 Диема спорт
21.00 АЕК – ПАОК Нова спорт
21.00 Наскар, състезание в Алабама МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Милан – Фиорентина МАХ Спорт 3
21.45 Нант – Лил Диема спорт 2
22.00 Хетафе – Реал МАХ Спорт 4
22.00 Формула 1, Гран при на САЩ Диема спорт 3
23.20 НФЛ, Аризона – Грийн Бей МАХ Спорт 2
01.00 Мач от МЛС МАХ Спорт 4