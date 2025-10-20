Спорт по телевизията

Автор: Труд
14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

16.45 Ал Уахда – Ал Духаил Нова спорт

17.30 Арда – Септември Диема спорт

19.00 Ал Шорта – Ал Итихад Диема спорт 3

19.00 Ал Шарджа – Трактор Нова спорт

19.15 Баскетбол, Рилски спортист – Черно море МАХ Спорт 2

20.00 Берое – Монтана Диема спорт

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.15 Ал Ахли – Ал Гарафа Диема спорт 3

21.15 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

21.30 Кадис – Бургос МАХ Спорт 2

21.45 Кремонезе – Удинезе МАХ Спорт 3

22.00 Алавес – Валенсия МАХ Спорт 4

22.00 Уест Хем – Брентфорд Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Ню Йорк Рейнджърс – Минесота МАХ Спорт 2

