Спорт по телевизията

Автор: Труд
10.45 Мелбърн – Бурирам Нова спорт

13.00 Улсан – Санфрече Диема спорт 3

13.00 Ченгду – Джохор Нова спорт

14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Арсенал – Атлетик (младежи) МАХ Спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

16.45 Ахал – Сепахан Нова спорт

19.00 Шабаб Ал Ахли – Насаф Нова спорт

19.45 Барселона – Олимпиакос МАХ Спорт 3

19.45 Кайрат – Пафос МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.15 Ал Хилал – Ал Сад Нова спорт

22.00 Нюкасъл – Бенфика МАХ Спорт 1

22.00 Виляреал – Манчестър Сити МАХ Спорт 2

22.00 Арсенал – Атлетик МАХ Спорт 3

22.00 Байер – ПСЖ МАХ Спорт 4

22.00 Бристъл Сити – Саутхемптън Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Отава – Едмънтън МАХ Спорт 2

