Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Голдън Стейт Диема спорт 3

13.00 Гангвон – Висел Диема спорт 3

13.00 Гамба Осака – Нам Дим Нова спорт

13.30 Тенис, световен тур, юноши БНТ 3

14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

15.15 Шанхай Шенхуа – Сеул Диема спорт 3

16.45 Гоа – Ал Насър Нова спорт

19.00 Ал Ахли – Аркадаг Нова спорт

19.00 Баскетбол, Истанбул – Цедевита МАХ Спорт 4

19.45 Атлетик – Карабах Би Ти Ви Екшън

19.45 Галатасарай – Бодьо Глимт Ринг

20.00 Баскетбол, Кемниц – Лондон МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Реал МАХ Спорт 4

21.15 Мухарак – Ал Уасал Нова спорт

21.15 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

22.00 Реал – Ювентус Би Ти Ви Екшън

22.00 Айнтрахт – Ливърпул Ринг

22.00 Шефийлд Уензди - Мидълзбро Диема спорт 2

03.30 Фламенго – Расинг МАХ Спорт 4

