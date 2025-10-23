Спорт по телевизията

Автор: Труд
06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, представяне на маршрута, мъже Евроспорт 1

13.00 Тампайнс – Поханг Нова спорт

13.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

13.30 Тенис, световен тур, юноши БНТ 3

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

15.15 Банкок – Лайън Сити Нова спорт

19.45 Гоу Ахед Игълс – Астън Вила МАХ Спорт 2

19.45 Фейенорд – Панатинайкос МАХ Спорт 4

19.45 Фенербахче – Щутгарт Би Ти Ви Екшън

19.45 АЕК – Абърдийн Ринг

21.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Монако МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, Барселона – Жалгирис МАХ Спорт 2

22.00 Йънг Бойс – Лудогорец МАХ Спорт 3

22.00 Рома – Виктория МАХ Спорт 4

22.00 Нотингам – Порто Би Ти Ви Екшън

22.00 Лил – ПАОК Ринг

22.00 Екзитър - Плимут Диема спорт 2

03.30 Лига де Кито – Палмейрас МАХ Спорт 4

