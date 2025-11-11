Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Вегас – Флорида МАХ Спорт 2

12.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

14.35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Ниел, жени Евроспорт 1

15.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Ниел, мъже Евроспорт 1

18.00 Баскетбол, Дубай – Цървена звезда МАХ Спорт 2

19.00 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Макаби (ТА) МАХ Спорт 3

21.30 Тенис, Мастърс в Торино МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Валенсия – Реал МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Партизан – Монако МАХ Спорт 4

03.00 НБА, Филаделфия – Бостън Диема спорт 3

04.30 НХЛ, Колорадо – Анахайм МАХ Спорт 2

