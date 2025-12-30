Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.30 НБА, Портлънд – Далас МАХ Спорт 3

18.00 Уганда – Нигерия МАХ Спорт 4

19.00 Баскетбол, Бургос – Гран Канария Нова спорт

19.30 Ал Етифак – Ал Насър МАХ Спорт 1

19.30 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени Евроспорт 1

20.00 Баскетбол, Уникаха – Ховентуд Диема спорт 3

21.00 Ботсвана – Конго МАХ Спорт 2

21.00 Бенин – Сенегал МАХ Спорт 4

21.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже Евроспорт 1

21.30 Челси – Борнемут Диема спорт

21.30 Бърнли – Нюкасъл Нова спорт

21.30 Волейбол, Перуджа – Лубе МАХ Спорт 1

22.00 Мъдъруел – Селтик Ринг

22.15 Арсенал – Астън Вила Диема спорт 2

22.15 Манчестър Юнайтед – Уулвърхемптън Диема спорт 3

03.00 НБА, Мемфис – Филаделфия Диема спорт 2

