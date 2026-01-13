Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

05.00 НБА, Сакраменто – ЛА Лейкърс Диема спорт 3

07.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

13.30 Узбекистан – Южна Корея (младежи) Диема спорт 2

13.30 Иран – Ливан (младежи) Нова спорт

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Манреса МАХ Спорт 1

18.00 Волейбол, Фенерчахче – Новара МАХ Спорт 2

18.30 ОАЕ – Сирия (младежи) Нова спорт

18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Флахау, първи манш, слалом, жени Евроспорт 2

19.30 Фетиеспор – Галатасарай МАХ Спорт 3

19.30 Щутгарт – Айнтрахт Диема спорт 3

19.45 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени Евроспорт 2

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Борусия (Д) – Вердер Диема спорт 3

21.30 Хамбургер – Байер Диема спорт

21.30 Майнц – Хайденхайм Нова спорт

22.00 Бордо – Марсилия МАХ Спорт 2

22.00 Рома – Торино МАХ Спорт 3

22.00 Нюкасъл – Манчестър Сити Диема спорт 2

22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4

22.00 Утрехт – Твенте Ринг

00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

02.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

