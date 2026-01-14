Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

06.00 НБА, Голдън Стейт – Портлънд Диема спорт 3

10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, "One Point Slam" Евроспорт 1

07.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

13.30 Ирак – Австралия (младежи) Диема спорт 2

13.30 Тайланд – Китай (младежи) Нова спорт

15.00 Лудогорец – Ракув Диема спорт

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

15.15 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени Евроспорт 2

16.50 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени Евроспорт 2

18.00 Волейбол, Вакъфбанк – Алба МАХ Спорт 1

18.25 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, жени Евроспорт 2

18.55 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, кратка програма, жени Евроспорт 2

19.00 Полуфинал от Купата на африканските нации МАХ Спорт 2

19.30 Наполи – Парма МАХ Спорт 3

19.30 Волфсбург – Санкт Паули Диема спорт 3

19.30 Бейоглу – Фенербахче МАХ Спорт 4

19.45 Ден Бош – ПСВ Айндховен Ринг

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Кьолн – Байерн Диема спорт 3

21.30 Лайпциг – Фрайбург Диема спорт

21.30 Хофенхайм – Борусия (М) Нова спорт

21.30 Баскетбол, Партизан – Олимпиакос МАХ Спорт 1

21.45 Интер – Лече МАХ Спорт 3

22.00 Челси – Арсенал Диема спорт 2

22.00 Полуфинал от Купата на африканските нации МАХ Спорт 2

22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4

22.00 Алкмаар – Аякс Ринг

00.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

02.30 НХЛ, Бъфало – Филаделфия МАХ Спорт 3

04.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения