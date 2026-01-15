Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

07.30 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2

14.00 Ски алпинизъм: Световна купа в Куршевел, спринт Евроспорт 2

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1

15.10 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, мъже Евроспорт 2

16.45 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, кратка програма, мъже Евроспорт 2

19.00 Волейбол, Шверин – Марица МАХ Спорт 2

19.30 Верона – Болоня МАХ Спорт 3

19.30 Бешикташ – Кечиоренгюджю МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Баскония МАХ Спорт 1

21.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 Аугсбург – Унион Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Цървена звезда МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, Чистерна – Монца МАХ Спорт 2

21.45 Комо – Милан МАХ Спорт 3

22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4

02.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1

04.30 НХЛ, Вегас – Торонто МАХ Спорт 3

