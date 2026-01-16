Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 2
08.55 Ски скокове: Световна купа в Сапоро, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
10.00 Ски скокове: Световна купа в Жангжиаку, малка шанца, жени Евроспорт 1
12.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Монтана МАХ Спорт 1
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, супер Г, мъже Евроспорт 1
14.30 Волейбол, Нефтохимик – Берое МАХ Спорт 1
14.30 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 2
15.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
15.15 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, жени Евроспорт 2
17.00 Волейбол, Левски – Пирин МАХ Спорт 1
19.15 Баскетбол, Спартак (Пл) – Черно море МАХ Спорт 2
19.30 Фортуна – Арминия Диема спорт 3
19.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Магдебург Диема спорт 2
19.30 Волейбол, ЦСКА – Дея МАХ Спорт 1
19.45 Баскетбол, Фенербахче – Валенсия МАХ Спорт 3
20.00 Монако – Лориен Диема спорт
20.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, волна програма, жени Евроспорт 2
21.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Вердер – Айнтрахт Диема спорт 3
21.45 Пиза – Аталанта МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, Реал – Барселона МАХ Спорт 2
22.00 Еспаньол – Жирона МАХ Спорт 4
22.00 ПСЖ – Лил Диема спорт
22.00 Уест Бромич – Мидълзбро Диема спорт 2
22.15 Спортинг – Каза Пиа Ринг
03.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 1