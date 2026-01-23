Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, супер Г, мъже Евроспорт 2

14.15 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

15.30 Ски бягане: Световна купа в Гомс, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 2

18.00 Водна топка, Европейско първенство, мъже БНТ 3

19.00 Рали, Световен шампионат МАХ Спорт 3

19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, индивидуално, жени Евроспорт 1

19.30 Арминия – Холщайн Диема спорт 2

19.30 Дармщад – Нюрнберг Диема спорт 3

19.30 Волейбол, Монтана – ЦСКА МАХ Спорт 2

19.45 Баскетбол, Галатасарай – Богданка МАХ Спорт 1

21.00 Оксер – ПСЖ Диема спорт

21.30 Санкт Паули – Хамбургер Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Болоня – Цървена звезда МАХ Спорт 1

21.30 Водна топка, Европейско първенство, мъже БНТ 3

21.45 Интер – Пиза МАХ Спорт 3

22.00 Леванте – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Дарби Каунти – Уест Бромич Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", втори ден Евроспорт 2

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

