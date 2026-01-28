Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

08.00 Футзал, Афганистан – Саудитска Арабия Нова спорт

10.00 Футзал, Япония – Австралия Нова спорт

11.10 Биатлон: Европейско първенство в Шушьоен, индивидуално, мъже Евроспорт 2

12.00 Футзал, Иран – Малайзия Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, втори етап, мъже Евроспорт 2

14.00 Футзал, Узбекистан – Таджикистан Нова спорт

15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2

16.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

18.00 Волейбол, Алба – Скандичи МАХ Спорт 1

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Арис МАХ Спорт 3

18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2

21.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

21.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2

22.00 Монако - Ювентус МАХ Спорт 1

22.00 Манчестър Сити - Галатасарай МАХ Спорт 2

22.00 Барселона - Копенхаген МАХ Спорт 3

22.00 ПСЖ - Нюкасъл МАХ Спорт 4

22.00 Бенфика – Реал Би Ти Ви Екшън

22.00 Атлетико – Бодьо Глимт Ринг

02.30 НХЛ, Кълъмбъс – Филаделфия МАХ Спорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения