Спорт по телевизията

08.00 Футзал, Ливан – Виетнам Нова спорт

10.00 Футзал, Южна Корея – Ирак Нова спорт

10.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

12.00 Футзал, Кувейт – Тайланд Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, трети етап, мъже Евроспорт 2

14.00 Футзал, Киргизтан – Индонезия Нова спорт

15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2

16.00 Снукър: Германия Мастърс, трети кръг Евроспорт 1

19.00 Волейбол, Галатасарай – Халкбанк МАХ Спорт 1

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Анадолу Ефес МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, трети кръг Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Барселона МАХ Спорт 2

21.30 Бетис - Фейенорд МАХ Спорт 1

22.00 Лион – ПАОК МАХ Спорт 3

22.00 Цървена звезда - Селта МАХ Спорт 4

22.00 Лудогорец – Ница Би Ти Ви Екшън

22.00 Астън Вила – Залцбург Ринг

22.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, първи ден Евроспорт 2

03.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

