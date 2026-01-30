Спорт по телевизията

05.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
08.00 Футзал, Саудитска Арабия – Иран Нова спорт
10.00 Футзал, Австралия – Узбекистан Нова спорт
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, жени Евроспорт 2
12.00 Малайзия – Афганистан Нова спорт
12.40 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, жени, директно Евроспорт 2
13.00 Жребий за Шампионската лига МАХ Спорт 3
13.30 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
14.00 Таджикистан – Япония Нова спорт
14.00 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал ди Фаса, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
15.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2
17.15 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, смесено отборно състезание Евроспорт 2
19.30 Ал Холуд – Ал Насър МАХ Спорт 3
19.30 Нюрнберг – Пройсен Мюнстер Диема спорт 2
19.30 Магдебург – Хановер Диема спорт 3
19.30 Волейбол, Левски – Дея МАХ Спорт 2
20.30 Баскетбол, Монако – Болоня МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Германия Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Кьолн – Волфсбург Диема спорт 3
21.45 Лацио – Дженоа МАХ Спорт 3
21.45 Ланс – Льо Авър Диема спорт
21.45 Баскетбол, АСВАЛ – Панатинайкос МАХ Спорт 2
22.00 Еспаньол – Алавес МАХ Спорт 4
22.00 Бристъл Сити – Дарби Каунти Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, втори ден Евроспорт 2
03.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1