Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2025 г. е 1879,58 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2024 г. до 31.10.2025 г. е 1816,74 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, посочват от НОИ.