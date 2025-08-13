Сръбският министър на енергетиката: Целта на Сърбия е дългосрочно споразумение с „Газпром“

За Сърбия стратегическото партньорство с Русия в снабдяването с газ е от изключително значение, а целта е доброто сътрудничество да продължи и да бъде подписано ново дългосрочно споразумение с „Газпром“. Това каза сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович по време на среща с посланика на Русия в Белград Александър Боцан-Харченко.

„По този начин укрепваме нашата енергийна сигурност и осигуряваме надеждни доставки на газ при най-благоприятни условия за гражданите и икономиката, както беше и в миналото. В дългосрочен план настоящата ситуация с отлагането на санкциите с по един месец внася много несигурност в дейността на NIS“, подчерта Ханданович, цитира думите ѝ агенция „Бета”. „В съответствие с насоките на Международната агенция за атомна енергия, обсъждаме проучванията, от които се нуждаем, за да можем след поне пет години да обсъждаме потенциалното изграждане на атомна електроцентрала“, каза още тя.

След изтичането на десетгодишния договор между Сърбия и Русия за доставка на природен газ нов такъв не е подписан, като доставките в момента се извършват по анекс към действащото споразумение, който е валиден до 30 септември.