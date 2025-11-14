Столичната община прие най-мащабната реформа в паркирането от 20 години насам

Новият модел е част от визията на кмета Васил Терзиев за развитието на градската среда

Най-мащабната промяна в модела на паркиране в София, от въвеждането на синята зона през 2005 г. насам, беше приета от Столичния общински съвет тази седмица. След години, в които разширяването на зоните и актуализацията на цените се отлагаше, а милиони левове от платеното паркиране оставаха изцяло в Центъра за градска мобилност, градският съвет прие три ключови доклада, които заедно променят цялостно философията на управлението на платеното паркиране и ефектите от него в публичните пространства на града.

Новият модел е част от визията на кмета Васил Терзиев за развитието на градската среда и съчетава регулация, финансиране и инфраструктура в един общ механизъм. Така паркирането вече няма да бъде само разход за гражданите, а се превръща във видима инвестиция в качеството на живот в техните квартали.

“С новата Програма правим нещо, което в София досега не се е случвало: паркирането спира да бъде само разход за хората и започва да бъде инвестиция директно в качеството на живот в кварталите,” коментира кметът Васил Терзиев.

Реформата се изгражда върху два ключови стълба:

- Първият и най-съществен е свързан с промяната във финансовия модел, който за първи път прекъсва практиката всички приходи от паркиране да остават в ЦГМ. Оттук нататък значителна част от тях ще се връща обратно в бюджета на Столична община и ще се превръща в инвестиции в улици, тротоари, осветление, премахване на кални точки и реализация на други квартални инфраструктурни проекти – точно там, където хората живеят и усещат нуждата от подобрение.

- Вторият стълб касае новите граници, цени и параметри на синята, зелената и новата жълта зона – дълго отлагано осъвременяване, което най-после отразява реалния натиск върху центъра и вътрешните квартали. То отговаря на икономическата действителност след повече от десетилетие без промени.

Това е промяна, която изважда София от режима на ремонтите “на парче” и я насочва към дългосрочно устойчиво управление.

100% от абонаментите на живущите се връщат като инвестиции в квартална инфраструктура: новият модел, който променя посоката

Най-значимата промяна отразява визията на кмета Васил Терзиев и засяга начина, по който София управлява приходите от платено паркиране. Досега 100% от събраните средства оставаха в ЦГМ, без възможност общината да ги насочи към ремонти в кварталите. С новия модел това се променя: 100% от приходите от абонаментите на живущите в зоните вече ще се връщат директно в бюджета на Столична община.

Тези средства няма да се разходват или използват за други цели. Те са изрично обвързани с приетата нова Програма за инвестиции и ще финансират улици, тротоари, осветление, квартални паркинги и подобрения на градската среда. За първи път режимът на паркиране започва да работи в интерес на хората, като превръща всеки абонамент за паркомясто в реална инвестиция в самия град.

Средствата ще се разпределят през ясен механизъм. Районните кметове ще разполагат с част от тях за по-малки, но важни подобрения – премахване на кални точки, подмяна на настилки, възстановяване на осветление, организиране на малки локални паркинги. Останалата част ще се управлява от общината за по-мащабни инфраструктурни обекти, които изискват централизирано планиране и ресурс.

Най-важното във философията на новата промяна е, че този модел създава директна връзка между платеното паркиране и качеството на средата.

Дълго чакани ограничения за служебния абонамент: по-високи цени за по-малко места

Като част от реформата се въвеждат и значителни промени в режима на служебния абонамент. Цените за този тип паркиране се покачват съществено - до 800 евро в синя и 500 евро в зелена зона, така че да отразяват реалната стойност на заетото публично пространство и да ограничат практиката една малка група ползватели да разполага с непропорционално голям дял от местата в зоните.

Паралелно с това се въвежда и ново ограничение: максимум 10% от наличните паркоместа в дадена подзона ще могат да бъдат предоставяни за служебен абонамент. Така капацитетът на зоните се запазва в по-голяма степен за живущите и за краткосрочно паркиране, което увеличава ротацията и улеснява достъпа на гражданите.

Тези промени в режима на служебния абонамент, заедно с новия финансов модел, подготвят системата за следващата логична стъпка - адаптиране на зоните към актуалната градска динамика. За да бъде ефективно регулирано паркирането е необходимо обхватът на зоните да отразява реалното натоварване в различните части на града.

Разширяването на зоните: новата карта на центъра и вътрешните квартали

Териториалният обхват на зоните се разширява, за да съответства на реалните транспортни потоци и нарастващия натиск върху центъра и вътрешните квартали. Считано от 5 януари 2026 г., синята зона няма да обхваща единствено абсолютния център, а ще включва и кварталите около пл. „Македония“, пл. “Руски паметник”, кв. Крива река, кв. Иван Вазов, долната част на кв. Лозенец и кв. Яворов, както и участъка на ул. “Оборище” между бул. “Ситняково” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”. Това е естествено разширение, продиктувано от нуждите на районите, тъй като през последните години именно тези зони поемаха сериозен наплив от автомобили, избягващи по-скъпото паркиране в абсолютния център.

Зелената зона също търпи разширение. Банишора, Лагера, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, Редута, Гео Милев, Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град и част от Подуяне за пръв път стават част от регулираното паркиране. Въвеждането ще бъде поетапно през 2026 г. Това са квартали, които от години понасят прекомерен натиск от притока на автомобили към централната градска част, което затруднява възможностите за паркиране на местните жители. Разширяването на зоните адресира проблемите с натоварването и недостига на места, които отдавна са преминали отвъд приемливите граници на регулираното паркиране.

В рамките на реформата се появява и изцяло нова жълта зона – инструмент, който досега никога не е съществувал в София. Тя ще действа само през уикендите и празничните дни и е предназначена за район “Банкя”. Идеята е да се въведе ред в пиковите моменти през уикенда, когато много от гражданите на София насочват автомобилния поток с цел почивка и туризъм към Банкя. Жълтата зона не ограничава по никакъв начин местните жители – тя засяга единствено посетителите, като цели да облекчи движението, да намали хаотичното паркиране и да предпази зелените и пешеходните пространства от натоварване.

Стимулите за електромобилите остават с цел да насърчат намаляването на вредните емисии. Напълно безплатното и неограничено паркиране за тях ще продължи и догодина. Считано от 2027 г. те отново ще могат да се ползват от целодневен престой, а първите 3 часа от него ще бъдат безплатни.

Новите цени: първа актуализация от 2012 г., в сила от 5 януари 2026 г.

От 5 януари 2026 г. часовата тарифа за временно паркиране става 2 евро в синята зона и 1 евро в зелената зона – първата промяна в цените от 2012 г. насам. През този период всичко, свързано с поддръжката на градската среда – материали, труд, техника, енергия – поскъпна многократно, а цените за паркиране оставаха непроменени. Осъвременяването им е логична стъпка, която връща режима в синхрон със съвременните разходи за поддръжка на публичните пространства.

Жълтата зона, въведена за уикенд и празнични дни, в Банкя ще бъде с тарифа от 0,5 евро на час. Тя е сравнително ниска, за да не утежнява достъпа до туристическите обекти, но достатъчна, за да въведе ред в най-натоварените дни и да предотврати блокиране на улици, паркови алеи и подходи към минералните съоръжения.

Същественото обаче е друго: за първи път значителна част от средствата, събрани от новите цени, ще се връщат обратно в бюджета на Столична община и ще се използват за ремонти на улици и тротоари, осветление, квартални паркинги и инфраструктурни проекти. Така приходите от платеното паркиране започват да създават реална добавена стойност за гражданите, като финансират конкретни подобрения в средата, в която живеят.

Столичната община, районните администрации и ЦГМ ще проведат кампании за информиране на гражданите относно всички подробности в промените, които касаят начина и условията, при които паркират в града.