Столичният инспекторат отчете близо двойно повече издадени актове за нарушения

Столичният инспекторат отчита рекордни резултати за периода ноември 2024 – октомври 2025 г. Данните показват, че контролът върху чистотата, строителните дейности и поддържането на обществени територии в столицата продължава да се засилва.

49 526 констативни протокола са съставени за последната година — ръст от близо 50% спрямо предходния период. Съставянето на протокол с констатация на нарушението е първата административна стъпка, която се извършва, за да бъде санкциониран нарушителят.

Актовете за установяване на административни нарушения бележат нов рекорд – 9 268 бр., което е увеличение от 78% спрямо 2024 г. и над три пъти повече от нивата през 2023 г.

Глобите с фиш, наложени на физически и юридически лица, възлизат на 332 350 лв., което е повишение с над 30% в сравнение с миналата година и почти шест пъти повече от 2023 г.

Глобите към почистващите фирми са в размер на 1 387 234 лв.. Макар и по-ниски от миналогодишните, сумата остава над два и половина пъти по-висока спрямо 2023 г., което показва устойчив ефект от засиления контрол. В резултат на стриктния надзор през 2024 г. много от системните нарушения бяха отстранени, което доведе до значително по-добро качество на услугата и по-малко наложителни санкции през 2025 г.

„Реформата в контролната дейност продължава да дава резултати – повече проверки, повече отговорност и повече спазване на правилата в София. Благодарение на професионалната работа на екипа на Инспектората и въвеждането на ясни критерии за отчетност, успяхме да постигнем реален ефект, а не само ръст в санкциите“, коментира кметът Васил Терзиев.

Сред най-честите нарушения, за които Инспекторатът е съставял актове в този период, е смесването на рециклируеми с битови отпадъци от търговски обекти. Останалите най-често срещани остават нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, замърсяването при строителни дейности и непочистени територии около търговски обекти.

Засиленият контрол върху сметопочистващите фирми през последните две години доведе до значително намаляване на системните пропуски и повишаване на стандарта за поддържане на градската среда.