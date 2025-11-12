Столът на Алонсо в Реал се разклати

След бляскавото начало и поредицата победи столът на Шаби Алонсо изведнъж се разклати здраво. Причината се оказаха скандалите с Винисиус, загубата от Ливърпул и равенството срещу Райо Валекано. Треньорът, който спечели Шампионската лига като футболист на Реал, триумфира и с титлата в Бундеслигата с Байер (Леверкузен).

Президентът Флорентино Перес обаче не търпи проблеми и лоши резултати в клуба. А любимецът му Винисиус се превърна в такъв. Бразилецът е поставил ултиматум, че няма да преподпише договора си, ако Шаби Алонсо е треньор. Контрактът е за още 19 месеца. Заради Винисуис миналата година целият Реал (Мадрид) бойкотира церемонията за „Златната топка“, която отиде в Родри.

Тактиката на Алонсо е постоянно да върти титулярния състав, което пък означава, че всеки може да остане резерва. Засега това обаче не се случва на Килиън Мбапе, чиято форма е впечатляваща. Всичко това поставя Перес в деликатна ситуация, в която трябва да избере страна.

В канала си в Х телевизионният канал Чирингито твърди, че Алонсо е получил ултиматум да спечели следващите шест мача включително дуела с Манчестър Сити в Шампионската лига. Те са срещу Елче, Олимпиакос, Жирона, Атлетик, Селта и накрая английския гранд.

В същото време испанската федерация побесня от решението на Барселона да не пусне в националния отбор Ламин Ямал. Вундеркиндът беше спрян заради мистериозна контузия и без да мине преглед при лекарите на „Ла Фурия“. „Недопустимо е един клуб да решава кой футболист да бъде повикан или отзован от националния отбор“, написаха от федерацията.

Според Барселона на Ямал ще му трябват между 7 и 10 дни, за да се възстанови. Това означава, че нападателят ще пропусне точно мачовете на националния отбор срещу Грузия и Турция.