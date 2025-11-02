Студентката Мина Стоянова: Батките с татуировки харесват малки, сладки, кокетни момиченца

Бъдещата фармацевтка ступала момиче, когато била на 19

Иска популярност като сериозна жена, въпреки всичките си корекции

Русата провокаторка Мина Стоянова напусна “Биг Брадър” по волята на зрителите и не скри разочарованието си, че това е станало твърде рано. Искало є се да потормози съквартирантите още малко, призна тя пред водещата на “Голямата сестра” Елена Сергова.

Мина е на 22 години и е от Пазарджик. Студентка е по фармация. Обича химията и мечтае един ден да има собствена аптека. Майка є е фармацевт, баба є и дядо є, при които отраснала, били лекари. Родителите є се развели рано, когато била на 6 г., и баща є създал ново семейство. Момичето не се разбирало с партньора на майка си и един ден, когато било на 8 години, си хванало куфарчето и отишло при баба и дядо. Сега е в мир със семейството на майка си, която є е най-големият фен в шоуто, докато баба є не я жали с пиперливия си език.

Мина беше изправена два пъти на номинации, но ги спечели. Загубата на зрителските симпатии третия път си обяснява с това, че постъпи много злобно към Сияна, наричана доскоро с унизителното Въшка. Блондинката открито я обвини, че има леко поведение в къщата и е заработвала като момиче на повикване. Сега Мина съжалява за постъпката си, защото вижда, че е засегнала Сияна и е настроила другите жени в къщата срещу нея.

За отношенията си с другите съквартиранти Мина е сигурна, че ги е провокирала и контролирала. Например агресивния Иван, който се пали по най-малък повод. Още от влизането в къщата била сигурна, че ще я ухажва, защото “батките с татуировки харесват малки, сладки, кокетни момиченца”. “Аз владеех нашите взаимоотношения категорично, това ми храни женското его”, казва със задоволство бъдещата фармацевтка, която обаче се отказала да превъзпитава 36-годишен мъж.

От друг участник - 50-годишния Калин, се отдръпнала, когато в къщата се създало впечатлението, че той я сваля - помолил я да му подстриже веждите, заглеждал я на пътеката във фитнеса. Заради неговата възраст, семейството му и двамата му големи сина решила да няма вземане-даване с него, още повече разбрала, че той не може да є даде мъдрост, въпреки годините и по-богатия си житейски опит.

За Стефан, чиито сълзи се леят обилно в шоуто, Мина смята, че е бета-мъж, подчинен на жена си, и че не е толкова уверен в нейната подкрепа - иначе не би се държал така. Не би толерирала мъж, който да плаче толкова много, по-скоро би искала тя да се чувства слаба до него и когато е разтревожена, той да є даде едно рамо, а не тя на него.

Валентин е типът мъж, който е нейният идеал в къщата, защото е умен, интелигентен, образован и много амбициозен. Между тях обаче не би могло да има нищо, защото той не харесва типа момичета като нея - кифла. Мина не се смята за кифла, въпреки многобройните си корекции, а за мъжко момиче, минало през много трудности, което се бори с живота и ще си постигне всички мечти със собствените ръце и акъл.

“Ще имам моя аптека, частна, на която аз лично ще бъда управител”, зарича се девойката, която сега е четвърти курс и се е записала да учи фармация едновременно в Украйна (на английски) и в България. Сега е платено обучение в двете държави и ще получи две дипломи благодарение финансовата помощ на родителите си.

Не винаги обаче нещата са се подреждали така добре в живота є. Имала е период след идването си в София, когато е била сама на общежитие и квартира, попадала е на неподходящи връзки. Дори е била подведена под отговорност на 19 г. заради нанесен побой над жена, която, подпийнала, є посегнала от ревност. Случило се точно 20 дни след като Мина си оперирала носа. Нещата приключили със споразумение.

Пъстър живот, но с ясна цел - да придобие популярност, но не като рекламира кремчета в интернет, а като сериозна жена, въпреки всичките си корекции. Иска до нея да има интелигентен и амбициозен мъж, да живеят в хармония и тя да му роди дечица. И да отвори не една, а цяла верига аптеки в София, които да носят нейното име - Мина.