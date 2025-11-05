Съветът за тристранно сътрудничество заседава извънредно заради бюджета

Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на финансовата рамка за следващата година.

Въпреки че по закон проектобюджетът трябваше да бъде внесен в Народното събрание до 31 октомври, управляващите до последно уточняваха детайлите по план-сметката.

В документа е предвидено увеличаване на минималната работна заплата до малко над 620 евро, както и повишаване на данъка върху дивидентите и на осигурителната тежест.

Проектобюджетът предвижда увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска, както вече бе анонсирано от управляващите. Минималният осигурителен доход ще се увеличи до 620,20 евро, а максималният – до 2352 евро.

В приходната част се предвижда повишаване на данъка върху дивидентите от 5 на 10%, а хазартните оператори ще плащат 25% върху оборота си вместо сегашните 20%. Предвидено е и постепенно увеличение на акцизите върху тютюневите изделия, което ще продължи и в следващите години.

При разходите се предвижда увеличение на средствата за персонала в държавния сектор с 5%. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши до 460,17 евро, а паричното обезщетение за майки, които се връщат на работа през втората година след раждането, се увеличава от 50 на 75%.

Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 г. се очаква да бъде 2,4 млрд. евро. Брутният вътрешен продукт може да надхвърли 120 млрд. евро, като приходите и разходите по консолидираната програма се увеличават приблизително с 7 млрд. евро, макар при приходите ръстът да е с по-бавен темп.

Средногодишната инфлация се прогнозира да запази темп от около 3,5%.