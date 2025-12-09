Съдът остави зад решетките задържаните по гей аферата "Хасърджиев"

Според обвиненията мъжете са държали по принуда с оръжие младеж

Повдигнати са им и нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали

Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, които бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. Според обвиненията те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва.

Заседанието продължи над пет часа, предава БТА. Това е вторият опит да се гледат мерките за неотклонение на тримата след като миналата седмица заседанието беше отложено. Те се гледаха при закрити врата.

Пред медиите прокурор Георги Коджаниколов заяви, че тримата обвиняеми имат нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали. Едно от установените наркотични вещества в жилището на Хасърджиев в София е гамахидроксибутират – GHB, което е много опасно и комбинирано с алкохол може да доведе до летален изход, добави Коджаниколов. По думите му наркотикът е лесно достъпен на пазара.

През октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с подозрение, че има възможност да извършат ново престъпление.

Преди дни гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис, един от обвиняемите, беше пуснат от ареста, след което беше върнат, защото е нарушил мярката си за неотклонение.