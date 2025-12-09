С 18 коледни базара София посреща празниците

Има и четири ледени пързалки

София посреща празниците с 18 коледни базара, разположени както в централните части на града, така и в парковете, кварталите и населените места около столицата.

Традиционните Немски коледен базар и Sofia Christmas Fest дават начало на празничната програма със светлинни украси, сцени на открито и развлечения за малки и големи. На площад “Славейков” е разположен Базарът на изкуството и шоколада с кулинарни предложения и акценти от българската поезия.

Тази година парковете също се превръщат във важни локации за зимни събития. Парк “Гео Милев”, пространствата около езерото в кв. “Дружба” и парк “Лебеда” посрещат посетители с уютна атмосфера и достатъчно пространство за разходки и срещи. Базари има и в големите жилищни райони Младост и Люлин, допълват от общинската администрация.

Коледното градче в Банкя предлага музикална програма през уикендите, а в селата Мрамор и Бистрица местните общности подготвят фестивали. В района на Кремиковци базарите са дело на ученици, родители и учители.

Четири ледени пързалки предлагат зимно забавление и спорт на открито. Най-голямата е в Княжеската градина на площ от 5000 кв. м.