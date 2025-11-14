Телефонни бележки разкриват предполагаем заговор срещу Ким Чен Ун с дронове

Южнокорейските прокурори разкриха нови детайли за предполагаем заговор на бившия президент Юн Сук Йол и висши военни чиновници да предизвикат напрежение със Северна Корея чрез тайни полети на дронове в сърцето на Пхенян. Според прокурорите целта е била да се раздразни севернокорейският лидер Ким Чен Ун, за да оправдае обявяването на военно положение през декември миналата година, пише CNN.

Бележки, открити в телефона на високопоставен южнокорейски чиновник, разкриват, че Юн и двама други ръководни представители на министерството на отбраната планирали действия, които биха създали „нестабилна обстановка“ в Северна Корея. Проектите включвали изпращане на дронове, пускащи антирежимни листовки, с цел провокиране на ответни действия от страна на Пхенян.

Прокурорите цитираха конкретни бележки, открити на 18 октомври:

- „Трябва да намерим и използваме опция, която се дава един път в живота, която може да докара краткосрочни резултати. За да създадем това, би трябвало да създадем нестабилна обстановка или да се възползваме от опция, която е била основана.“

- „Насочването към мястото, където (Северна Корея) губи лицето си дотам, че те усещат, че нямат различен избор, с изключение на да отговорят.“

Според прокурорите полетите са се състояли поне три пъти – на 3 октомври, 8-9 октомври и 13 ноември. Те предизвикаха рядко енергични реакции от Северна Корея, включително изказвания на Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, и заплахи за прекъсване на пътни и железопътни връзки с Южна Корея.

Южнокорейските законодатели бързо отхвърлиха опита на Юн да наложи военно положение, а самият бивш президент отрича да е нареждал изпращането на дронове с цел провокация. Един от неговите адвокати определи обвиненията като „едностранно правосъдно гонене“ и твърди, че те не се подкрепят от правната логика.

Бележките, публикувани от прокурорите, включват указания за създаване на „нестабилна обстановка“ и насочване към ключови места в Пхенян, включително резиденциите на Ким Чен Ун и свещеното място Самджийон, родното място на Ким Чен Ир. Прокурорите твърдят, че действията са били с цел да се предизвика военен отговор от Северна Корея и да се легитимира обявяването на военно положение в Южна Корея.

Разследването е част от по-широки правни битки срещу Юн, включително обвинения за предполагаеми опити за въстание и подкопаване на националната сигурност.