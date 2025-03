Тестови полет със супер ракетата на Илон Мъск завърши с неуспех

Мегаракетата „Старшип“ на компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск, предназначена за мисии до Луната и до Марс, беше изстреляна от тестовата площадка Бока Чика в Тексас за нов тестови полет, предадоха световните агенции.

#ElonMusk's #SpaceX lost contact with its Starship rocket in space during its eighth test mission, dooming a satellite deployment demonstration in the company's second consecutive #Starship failure this year. pic.twitter.com/uWEndDcyPx