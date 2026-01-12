Тодор Янчев: Бях подписал с Левски преди да отида в ЦСКА

Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев направи сензационно разкритие в подкаста Код Спорт. Рекордьорът по брой мачове в европейските клубни турнир с екипа на „червените“ за първи път призна, че преди да се озове на стадион „Българска армия“ е имал подписан предварителен договор с Левски, след като лично сегашният собственик на „сините“ Наско Сираков е искал да го привлече в състава.

В своето гостуване в подкаста сърцатият халф за първи път разказа несподелени досега истории от своята кариера. Той разкри как е успял да скъса договора си с Нефтохимик при Христо Порточанов и как е изпаднал от списъка на Пламен Марков за Европейското първенство в Португалия през 2004 година.

А кой е взел фланелката, която Тодор Янчев си е разменил с легендарния Паоло Малдини, защо Левски е загубил титлата при домакинството на Славия през 2013 година, както и още истории с Васил Божков и Ибрахима Гай – гледайте в епизода.